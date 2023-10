Passerini: “L’Inter è condannata a vincere lo Scudetto perchè…”

In esclusiva a Radio Crc nel programma "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma ha parlato il giornalista del Corriere della SeraCarlos Passerini che ha detto: “Domenica il Milan ha messo freno alle due sconfitte e questo depone un po' a suo favore, ma credo siano due punti buttati per la squadra rossonera perché se non riesci a chiudere una gara dopo essere sul 2-0 vuol dire che è colpa tua. Questo pari credo che non accontenti né Napoli né Milan che sono due squadre imperfette”.