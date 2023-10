Miranda a gennaio diventa un’esigenza: tutti i dettagli sulla trattativa

Allo stesso tempo bisogna anche analizzare la difficile situazione che riguarda i difensori centrali. Dopo un periodo di stop potrebbe ritornare Kjaer . Si fermano e lo fanno per un po' di tempo due calciatori molto importanti come Pierre Kalulu ed anche Pellegrino.

A questo punto l'operazione che porterebbe all'acquisto dell'esterno difensivo Miranda è da fare il prima possibile. Il calciatore del Betis Siviglia ha grande voglia di mettersi in mostra. La cifra della trattativa si aggira sempre sui 7/8 milioni di euro anche per via del contratto in scadenza. Vedremo se i rossoneri riusciranno a chiudere il colpo già questo gennaio.