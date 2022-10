Zazzaroni: “La prima cosa che fanno i giocatori dopo il match è questa…”

Sulle pagine del Corriere dello Sport è intervenuto il noto giornalista Ivan Zazzaroni il quale ha parlato di un argomento che non in molti trattano. Che cosa fanno i giocatori appena finita la partita? Ivan Zazzaroni risponde ai suoi quesiti con una verità che poche volte fuoriesce e che farebbe rivoltare nelle tombe giocatori, allenatori ed esperti del passato che ora vedono il calcio in modo del tutto stravolto da come erano abituati loro a vederlo. Sia dentro il campo che fuori dal campo.