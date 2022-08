Milan, parte oggi la vendita dei biglietti per il derby del 3 settembre

Mancano soltanto tre giorni all’inizio del campionato e la voglia di tornare a giocare si fa sempre più alta. Il Milan scenderà in campo sabato 13 agosto alle 18:30 a San Siro per affrontare l’Udinese nella prima giornata di Serie A. Per il primo match stagionale sono previsti ben 70mila tifosi rossoneri, che non vedono l’ora di accogliere i Campioni d’Italia. Tuttavia già da oggi è possibile acquistare i biglietti per il derby del tre settembre contro i nerazzurri. Vediamo di seguito il comunicato apparso sul sito acmilan.com con tutte le informazioni utili per l’acquisto dei tagliandi: