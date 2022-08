Collovati: “Vedo analogie tra questo Milan e quello della prima stella”

È partito il conto alla rovescia per il ritorno in campo della Serie A. Il Milan si sta allenando duramente nelle ultime giornate che lo separano dal ritorno sul rettangolo da gioco, perché vuole dimostrare di essere lo stesso Milan della passata stagione. I rossoneri infatti sono consapevoli che tutti gli occhi saranno concentrati su di loro in quanto Campioni d’Italia, ma sono motivati a far bene. Il sogno degli uomini di Pioli è di lottare ancora per lo scudetto, così da poter raggiungere i venti tricolori. I diavoli inoltre vogliono fare bene anche in Champions League e non uscire subito come lo scorso anno. Durante il ritiro estivo i rossoneri hanno lavorato a lungo sulle tattiche di mister Pioli e nelle ultime amichevoli hanno dimostrato di trovarsi in una buona condizione fisica.