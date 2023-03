Sala: “Stadio? In 2 settimane il Milan presenterà un progetto serio”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato delle possibilità per il nuovo stadio del Milan. Sentiamo le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva a a margine dell’inaugurazione di Casa di Accoglienza Fabrizio Frizzi, ha parlato il sindaco di Milano Giuseppe Sala il quale si è espresso in merito alle possibilità per il nuovo stadio del Milan.

Ecco le sue parole — “Il Milan, nella documentazione che anch’io ho più o meno visto, ha una serie di ipotesi per un eventuale stadio nell’area La Maura dell’ex Ippodromo. Credo 6 o 7. In realtà, il progetto va presentato e non su uno schizzo: si sono impegnati a farlo in un paio di settimane”. <<<In caso di esonero di Stefano Pioli, Gerry Cardinale pensa al sostituto. Avrebbe dell'incredibile ma la nuova proprietà non accetta più passi falsi. Ecco di chi si tratta!>>>

Ancora le sue parole — “Presenteranno delle metrature. Per me una cosa decisiva sarà quanto verde rimane e che tipo di parco si può creare. Pensate a quante domande: che tipo di parco? Quanti ettari? Pubblico? Chi lo gestisce? Per cui, queste sono le cose sui cui bisognerà confrontarsi”.queste le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala il quale si è espresso in merito alle possibilità per il nuovo stadio del Milan. <<<Clamoroso Leao: gira una voce folle sul suo conto: ecco di cosa si tratta!>>>