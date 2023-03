Kjaer: “Mi sento bene ma non sto giocando, a volte non va come vogliamo”

In un’intervista rilasciata ai danesi di DR, ha parlato il difensore danese del MilanSimon Kjaer il quale rammaricato dalla sua situazione in maglia rossonera ha detto: “A volte va come vuoi tu, altre volte no. Alla fine è sempre una decisione dell’allenatore. La partita con il Tottenham è stata forse la migliore dopo il mio infortunio, quindi il fatto che non abbia giocato da allora mi ha ovviamente deluso“.