“E’ un qualcosa su cui dobbiamo lavorare”: sentite il ct sui tanti errori…

Il ct azzurro ha parlato dopo la vittoria di misura dell'Italia sul Venezuela. Sentiamo le sue parole in conferenza stampa

Ieri sera ha parlato Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo la vittoria e ha detto: “Troppi errori? E' un qualcosa su cui dobbiamo lavorare perché poi quando abbiamo così tanto possesso palla dobbiamo anche avere l'equilibrio per non permettere alla squadra avversaria di ripartire”.