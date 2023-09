Abodi: “Mancini? La vita deve andare avanti, dopo di lui c’è Spalletti”

Le sue parole su Roberto Mancini

"Roberto Mancini in Arabia Saudita? Dal punto di vista sentimentale sono rimasto sorpreso, dispiaciuto e perplesso per come è maturata tutta la cosa. Per il resto la vita va avanti, dopo Mancini c'è Spalletti". Queste le parole del ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi.