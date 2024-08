Domani Parma-Milan: riviviamo la sfida della stagione 2014/15

Dopo il pareggio con il Torino, domani i rossoneri torneranno in campo. La squadra di Fonseca sfiderà il Parmaal Tardini, nel match della seconda giornata di Serie A. Una partita che porta alla mente grandi gare del passato. In attesa del match, riviviamo la sfida di 10 anni fa, grazie alla Time Machine del sito ufficiale del Milan. Il focus: "Parma e Milan tornano ad affrontarsi in Serie A dopo oltre tre anni. La sfida negli anni Novanta è stata un classico di Serie A, ma è stata protagonista anche delle Finali di Supercoppa, una italiana e due europee. L'ultimo incrocio in massima serie risale all'aprile 2021, vinto dal Milan al Tardini per 3-1 grazie alle reti di Ante Rebić, Franck Kessie e Rafael Leão. Uno dei precedenti recenti più inestinguibili è sicuramente il 4-5 del 14 settembre 2014, che andiamo a ripercorrere oggi.