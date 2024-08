Bergomi: “Leao deve tornare a essere più spensierato e gioioso”

La riflessione di Bergomi su Leao

"Pioli aveva trovato, secondo me, la maniera giusta. Dare meno compiti difensivi e lasciare come punto di riferimento, perché quando perdeva palla l'avversario, il Milan innescava sempre la velocità di Leao. E' mancata una crescita. Tre anni fa miglior giocatore del campionato italiano, due anni fa 13 gol in campionato. L'anno scorso pensavo che avrebbe fatto 15 gol, invece è tornato indietro. Forse questo carico di responsabilità gli pesa. Tornare a essere più spensierato e gioioso, secondo me, fa bene a questo ragazzo: deve viverla in questo modo".