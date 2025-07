Milan, 1-3 a Parma: ma quanta fatica in 10!

Il commento alla sfida del Tardini fra Parma e Milan, match valido per la 30esima giornata di Serie A 2020/2021.

MILANO – Due stagioni diverse. Due obbiettivi completamenti diversi. Emiliani a caccia di punti salvezza, i rossoneri vogliono consolidare il piazzamento Champions. In campo per il secondo anticipo della 30esima giornata di Serie A, Milan e Parma. Il Milan di Stefano Pioli arriva all’appuntamento al 2° posto in classifica, con 60 punti, frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte in 29 gare. Il Parma di Roberto D’Aversa, invece, ci arriva al 19° posto in classifica, con 29 punti, frutto di 3 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte in 29 gare. Questo il commento alla sfida del Tardini di Parma.

Nel primo tempo il Milan parte forte e si mostra subito voglioso di tenere il controllo della partita. Al quinto minuto, conclusione di Kessie con l’ivoriano che intercetta una rimessa laterale sbagliata di Conti, il suo tiro è deviato da Sepe in corner. All’ottavo arriva il vantaggio rossonero. Rebic raccoglie palla da Ibrahimovic e realizza di destro la rete del vantaggio. Nel mezzo del primo tempo tenta di uscire il Parma che prende coraggio con un cross dalla sinistra che trova la conclusione di Pellè, alta. Al 43esimo minuto, Ibrahimovic serve Theo Hernandez che di prima intenzione pesca Kessié che, in posizione di centravanti, fa due zero battendo Sepe.

Nel secondo tempo il Parma riparte con buone intenzioni. Prima su Conti e poi con un’uscita coraggiosa su Pellè, Donnarumma evita il gol dei Ducali. La reazione rossonera è rovinata però dall’espulsione di Zlatan Ibrahimovic, probabilmente per frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara. Al 66esimo il Parma accorcia con Pellè che sponda per Gagliolo che anticipa Donnarumma e fa 2-1. Il Parma domina i minuti successivi, complice la superiorità numerica. Al 76esimo ostacolato da Kjaer e Kalulu, Cornelius conclude a lato da buona posizione. All’85esimo minuto Rafael Leao sponda per Kessié che da posizione defilata prova la conclusione che finisce però alta. Nei minuti finali il Parma tenta l’assedio alla difesa rossonera e al 93esimo ci prova Bani di testa su un cross dalla fascia sinistra: la palla termina di poco alla sinistra di Donnarumma. Sull’azione successiva perde palla Traore e ne approfitta Dalot che lancia Leao che fulllmina Sepe per il 3-1 finale.

[fncvideo id=563163 autoplay=true]