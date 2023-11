Milan, parla l’ex Serena: “Ecco il mio consiglio per Pioli…”

Il Milan sta attraversando il momento più difficile dell'era Pioli , al pari di quello che ha portato ad una super sconfitta in casa dell'Atalanta poco prima dell'arrivo di Ibra in rossonero. La squadra rischia di uscire dalla Champions ai gironi nonostante i grandi investimenti fatti.

Allo stesso tempo ha analizzato la situazione anche un calciatore che ha già vestito la maglia rossonera, stiamo parlando di Aldo Serena . Ecco le affermazioni dell'ex centravanti: "Dopo la bella prestazione con il Psg mi aspettavo un atteggiamento grintoso e convinto. Invece il tonfo è stato fragoroso contro una squadra abbordabile come il Borussia. Certo, dopo aver visto l’errore dal dischetto di Giroud e la prestazione sorprendente in negativo di Maignan ho pensato alla legge di Murphy".

Non è mancato anche un consiglio per il tecnico Stefano Pioli su come gestire questa situazione: "Mantenere la lucidità e lavorare sulla testa dei giocatori".