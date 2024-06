L’ex rossonero Paquetà sul caso scommesse: “Chiariremo tutto”

Le parole dell'ex rossonero

"Volevo ringraziare innanzitutto pubblicamente il presidente Ednaldo Rodrigues per lo sforzo che ha fatto nell'indagare su tutto ciò che mi è successo e per avermi consentito di rimanere con i compagni. Ringrazio anche Dorival e i tifosi che hanno sostenuto la mia convocazione. Questa sarà la prima e unica volta in cui parlerò del caso. I miei avvocati mi hanno consigliato di non rilasciare commenti. Quello che posso dire è che continuerò a fare il massimo e a collaborare. Chiariremo tutto".