Braida: “Fonseca non è sprovveduto ma allenare il Milan non è semplice”

Le parole dell'ex dirigente rossonero

"Non dico niente. Chi è preposto a dirigere deve scegliere. Poi il tempo dirà se le scelte sono state fatte bene o no. L'unico giudice è il tempo. Io non sono scettico. Bisogna essere realisti. Il tempo dirà se è stata la scelta giusta o meno. Non mi sento di condannare nessuno. Nel calcio si può fare bene o meno bene. Comunque Fonseca ha allenato in varie occasioni. Non è uno sprovveduto. Anche se allenare il Milan non è la cosa più semplice del mondo. Decideranno il tempo e il tipo di giocatori che avrà a disposizione".