Thiaw: “Posso fare ancora meglio. Futuro? Il mio focus è il Milan…”

Il difensore del Milan Malick Thiaw ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione in rossonero e sul suo futuro

Giulia Benedetti Redattore 14 maggio - 19:12

In occasione dell’evento organizzato da Under Armour presso la Brand New House Under Armour, il difensore del Milan Malick Thiaw ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Sul ruolo che preferisce in campo: “Non credo che mi serva un assetto tattico specifico per difendere bene. Devi difendere insieme ad altri giocatori, non conta se a tre o a quattro ma come difendi, che sia a tre o quattro. Mi sento a mio agio con entrambi i sistemi”.

Sull’interesse del Real Madrid e del Bayern: “Fa parte del calcio, devono sempre esserci news… Il mio focus è sul Milan. Nella prossima stagione voglio fare meglio. Sono concentrato su di me e sulle prestazioni della squadra”.

Sulla stagione in rossonero: “Posso fare meglio, è un qualcosa da cui posso imparare, crescere mentalmente e fisicamente. Quando le cose non vanno come vorresti puoi sempre trarne insegnamenti. Non devi abbatterti, devi andare avanti e provare a fare meglio. Nel calcio la cosa più importante è essere a disposizione. Se non lo sei non puoi migliorare e non puoi dire la tua sul campo. La cosa più importante per me è di essere in salute la prossima stagione e continuare a migliorare sul campo”.

Su Maldini: “Come giocatore non posso dire molto, l’ho visto poco, solo su YouTube. Ma comunque è uno dei migliori, se non il miglior difensore di tutti i tempi. È stato davvero un piacere avere l’opportunità di confrontarmi con lui per un anno. Mi ha dato consigli speciali? Sì certo, ma li tengo per me (ride, ndr)”.

Sulla protesta dei tifosi: “Il Milan è davvero una grande squadra, non siamo arrivati ai risultati che volevamo e hanno tutto il diritto di essere arrabbiati perché amano il club. Dobbiamo fare sicuramente meglio. A volte ami così tanto una squadra che può capitare di non essere soddisfatto di quello che succede in campo e delle prestazioni dei giocatori. Dobbiamo accettarlo, ascoltare cosa dicono e vedere cosa possiamo fare meglio nella prossima stagione”.

Sull’arrivo in Serie A: "È stata una bella sfida per me passare dalla Bundesliga alla Serie A, è un campionato difficile. È molto tattico, gli attaccanti sono davvero molto forti fisicamente. Qui devi essere concentrato per tutti i 90 minuti”.

Sul giorno in cui hai scoperto dell’interesse del Milan: “Sì, me lo ricordo. Stavo pranzando con mio fratello e mia mamma, mi ha chiamato il manager dicendomi che avrei dovuto fare una call con Maldini, voleva parlarmi. Sono rimasto molto sorpreso”.

Se si senti uno dei leader del Milan: “No, no, non ancora. Non è una cosa che arriva velocemente, devo guadagnarmela sul campo e nel tempo”.

Sugli Europei: “Certo, voglio esserci. Vediamo se verrò convocato o meno”.

