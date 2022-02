Palmeri: “Il Milan non è abituato a giocarsi un trofeo, questo è un problema”

Il noto esperto di mercato Tancredi Palmeri ha parlato tramite il suo editoriale su Tutto Mercato Web. Le parole

Questa mattina ha parlato il portiere dell'Italia Laura Giuliani. La calciatrice dell'Italia femminile nonché portiere pure del Milan, aveva parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport auspicandosi una vittoria in Algarve Cup: "La Svezia è una delle squadre più forti al mondo. Ma noi abbiamo trovato un’identità forte e ce la possiamo giocare con tutti. A livello fisico ci manca ancora qualcosa rispetto alle giocatrici scandinave che per tradizione sono molto alte, potenti, di grande corsa. Noi per caratteristiche siamo più basse, tecniche, con un baricentro diverso. Sarà una bella sfida. Abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato (nel 2020 la finale del torneo non fu giocata per la pandemia). Speriamo di fare una bella partita e portare a casa un titolo". Queste le parole della calciatrice dell'Italia femminile nonché portiere pure del Milan, Laura Giuliani, che ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Purtroppo però la sfida è stata vinta ai rigori dalla Svezia per 6 a 5. Italia dunque battuta e seconda nel torneo.