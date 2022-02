Ekitike-Milan: chi è il nuovo obiettivo rossonero in attacco

Massara e Maldini avrebbero messo gli occhi su un giovane calciatore del Reims. Si tratta di Hugo Ekitike, stella francese.

Il Milan è sempre attento per quanto riguarda il mercato in entrata. Lo scorso gennaio i dirigenti rossoneri hanno investito 4 milioni di euro per portare in Italia il centravanti serbo Marko Lazetic (classe 2004), arrivato dalla Stella Rossa. Massara e Maldini infatti starebbero sulle tracce di un giovanissimo attaccante franco-camerunense. Si tratta del classe 2002, Hugo Ekitike, in forza in Francia al Reims. La baby punta, in questo avvio di stagione ha già collezionato la bellezza di 10 centri in Ligue 1, ed inoltre fa già parte del giro della Nazionale francese Under 20. Il calciatore ha un buon fisico (esile e agile, ma alto quasi un metro e novanta) e compirà vent’anni a giugno. Su di lui hanno già messo gli occhi addosso moltissimi top club europei. Ha un contratto fino al 2024 e vorrebbe un progetto che gli permetta di giocare e crescere. In passato ha rifiutato la cessione al Newcastle già approvata dal club che lo ha cresciuto, perché non era convinto in pieno del progetto.