Palladino: “Colombo è in forma, Maldini già dentro i nostri meccanismi”

In conferenza stampa ha parlato oggi Raffaele Palladino , tecnico del Monza , che sull'attaccante di proprietà del Milan ha detto: " Lorenzo Colombo , nelle ultime settimane, l’ho visto alla grande. Sarà il nostro grande acquisto di gennaio. Ha superato qualche piccolo problema fisico e sono convinto che farà bene. Ha tutta la mia stima”.

“ Daniel Maldini questa settimana si è allenato bene. Ha bisogno di continuità e ci ha sorpreso, poiché è già dentro ai meccanismi della squadra". Queste le parole in conferenza stampa ha parlato oggi Raffaele Palladino .

