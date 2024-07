Pagani: “Camarda da piccolo era fuori categoria, uno dei più forti mai visti”

Su cosa lo ha colpito di lui

"Non era la precocità fisica a fare la differenza. Nel calcio giovanile ti accorgi dei ragazzini che sviluppano molto prima fisicamente e che segnano tanti gol per quello. Camarda non mi ha mai dato solo l'impressione di essere precoce per questioni fisiche, ma era diverso era diverso perché erano qualità che prescindevano dal fisico, un feeling col gol fuori dal normale perché segnava in tutti i modi, aveva soluzioni diverse per colpire a rete e questa è una cosa che colpisce subito perché di solito i bambini hanno magari una caratteristica spiccata e sfruttano solo quella".