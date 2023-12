Terremoto Milan, esonero Pioli: poco fa l’annuncio di Sky Sport / News

1 di 2

Milan-Pioli, notizie pesanti

L'amaro pareggio in extremis contro la Salernitana e il solito, terribile dramma degli infortuni che continuano a falcidiare la rosa del Milan partita dopo partita stavolta non sono andati giù a Gerry Cardinale, che sarebbe letteralmente furioso. La situazione, difficile da tempo, sta diventando sempre più insostenibile e la proprietà, questa volta, sembrerebbe aver preso seriamente in esame la questione. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire.

AC Milan, le ultime news su Pioli

Già perché non è da ieri o da oggi che si respira un'aria veramente troppo pesante in ambiente rossonero e - in particolar modo - intorno alla figura di Stefano Pioli. I vertici del Milan lo hanno sempre riconfermato, anche dopo brutte batoste, anche dopo l'eliminazione dalla Champions League e dopo i continui infortuni (con Tomori siamo arrivati a quota 30 in stagione, un'assurdità).

Eppure, come detto, questa volta l'epilogo potrebbe essere veramente diverso rispetto alle volte scorse. La misura è colma, Cardinale non è più disposto ad accettare tale situazione e sta seriamente valutando l'esonero immediato di Pioli. A tal proposito, molto importanti sono le ultime notizie in merito riportate proprio pochi minuti fa da Sky Sport<<<