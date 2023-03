Padovan: “Pioli ha ritrovato il suo Milan, giusto in tempo per la Champions”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Giancarlo Padovan ha parlato del Milan e di Charles De Ketelaere. Queste le sue dichiarazioni:

Redazione Il Milanista

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Giancarlo Padovan ha parlato del Milan e di Charles De Ketelaere. Queste le sue dichiarazioni: "Bisogna continuare ad aspettare De Ketelaere e credo che anche il Milan abbia questo pensiero. Non lasciando traccia, ma sia per la spesa che per la giovane età va aspettato. E' una stagione di ambientamento. Secondo me con un gol potrebbe aiutarlo a sbloccarsi. Deve sentire più fiducia, non la sente ancora, ma purtroppo non se l'è meritata".

Allargando il discorso sul Milan in generale, Padovan ha proseguito così: "E' giusto che Pioli sorrida dopo aver masticato amaro per un mese. Pioli ha ritrovato il suo Milan, giusto in tempo per la Champions e per la volata in campionato per il secondo posto. Arrivare davanti all'Inter potrebbe essere uno stimolo importante. La rinascita del Milan non è merito solo della difesa a tre, che ha certamente dato più sicurezza, ma anche del fatto che si è ritrovato il collettivo. Ha ritrovato la sua identità".

Il Milan domani sera volerà al Franchi per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano, nel match valido per la 25a giornata del campionato di Serie A. Sarà una gara fondamentale per i rossoneri che vorranno ottenere i tre punti, per continuare a rincorrere la corsa Champions e soprattutto per dare continuità agli ultimi ottimi risultati.