Padovan: “Per prendere Fonseca ci vuole parecchia incompetenza”

Le parole del giornalista

"Scelta giusta? No, in senso assoluto. Ha fatto male in una Roma dimessa, non ha fatto né risultati e né ha entusiasmato con il gioco. In Francia non è arrivato nemmeno alla qualificazione Champions diretta, deve fare gli spareggi. Avesse vinto il campionato francese… Fonseca è triste come il fado (tipico genere musicale portoghese, dai toni malinconici ndr), per prendere un allenatore così ci vuole molto ingegno e, secondo me, anche parecchia incompetenza".