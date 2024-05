Padovan: “Milan? Vedrei bene Conte, ma c’è la sindrome Maldini…”

Tra i nomi che si sono fatti per la panchina del Milan figura anche quello di Antonio Conte. A Sky Sport, il giornalista Giancarlo Padovan prova a darsi una risposta. Ecco le sue parole: “Conte lo vedrei bene per il Milan. Bisogna sfatare delle leggende metropolitane, non è più vero che Conte è esoso, oggi accetterebbe contratti umani. Non è vero che vorrebbe una squadra per vincere subito, basta vedere la sua prima Juventus. Non è vero che non andrebbe al Milan, sono sicuro che dopo che hai vinto con Juventus e Inter, vorresti vincere anche con i rossoneri.