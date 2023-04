Pacifici (AIA): “Protocollo Var si può migliorare. Sulla grazia a Lukaku…”

Carlo Pacifici, nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, toccando diversi argomenti. La grazia concessa a Lukaku non cambierà le regole: "Assolutamente no, la decisione sul campo è stata presa. Poi la grazia è prerogativa del presidente federale: l'ha messa in atto perché ha verificato tutte le condizioni. Da parte nostra non cambia niente, continueremo a prendere le decisioni secondo le regole che sono in vigore. Chi andrà a zittire il pubblico dopo essere stato insultato sarà ammonito, come prevede il regolamento".