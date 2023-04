La società si schiera: “Il Milan ripudia ogni forma di razzismo”

Nella semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, Lukaku è stato bersagliato da cori razzisti. La presa di posizione di Lega e Milan

Redazione Il Milanista

Ieri, negli ultimi minuti della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter ci sono stati dei gravi episodi di razzismo. Romelu Lukaku infatti è stato oggetto di cori razzisti dalla curva bianconera e ha risposto con un'esultanza rivolta proprio verso chi lo bersagliava, prendendosi poi il cartellino rosso. Oggi l'Inter ha pubblicato un comunicato in sua difesa. Ma sono stati diverse le prese di posizione, come quella della Lega di Serie A. Il Milanha pubblicato un messaggio sui suoi social in risposta: "Il Milan ripudia ogni forma di razzismo".

Questo il comunicato della Lega: "La Lega Serie A condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e ogni forma di discriminazione. Pochi personaggi presenti sugli spalti non possono rovinare lo spettacolo del calcio e non rappresentano il pensiero di tutti i tifosi e appassionati allo stadio, che per fortuna condividono i valori più alti dello sport. Le Società di A, come sempre hanno fatto, sapranno individuare i colpevoli, escludendoli a vita dai propri impianti.

La campagna "Keep Racism Out" e l`accordo siglato due settimane fa con UNAR sono passi concreti di impegno in questa battaglia, lunga e incessante, che porterà al risultato fissato senza indugi: fuori i razzisti e i loro insulti dagli stadi".