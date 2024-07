Orlando: “Lukaku-Abraham o Zirkzee? Farei il secondo e vi spiego perchè”

A TMW Massimo Orlando ha parlato del mercato dei rossoneri in questo primo giorno di apertura. Ecco le sue parole...

In esclusiva a TMW Radio ha parlato Massimo Orlando che sul Milan ha detto: “Se con 55 mln prenderebbe Lukaku-Abraham o andrebbe su Zirkzee? Farei solo Zirkzee, è uno che mi fa giocare la squadra in modo spettacolare. Sì, hai la certezza Lukaku ma devi pensare al futuro. Con Zirkzee sai che hai uno per le mani che può diventare un fenomeno".