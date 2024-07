Mercato Milan, Fonseca rifà la squadra: ecco la nuova formazione per il 2025!

Il mercato ha ufficialmente aperto i battenti, ma il Milan si sta chiaramente muovendo già da parecchio tempo. L'obiettivo del club rossonero, confermato dalle ultime parole di Ibrahimovic, è chiaro: bisogna consegnare a Fonseca una formazione forte, competitiva e ambiziosa. Per farlo, dunque, bisognerà passare da un calciomercato estivo altrettanto importante, seguendo anche quelle che sono le idee e le indicazioni del nuovo allenatore del Milan. Fonseca infatti ha le idee chiare sugli obiettivi di mercato da centrare e sulle caratteristiche dei giocatori che vorrebbe avere per rifare la squadra. E allora, basandoci proprio sulle ultime news di calciomercato, noi abbiamo ipotizzato la nuova formazione del Milan di Fonseca per la prossima stagione: eccola, con i potenziali titolari e riserve ruolo per ruolo <<<