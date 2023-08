Ordine: “A Berlusconi la partita di ieri sarebbe piaciuta molto”

In esclusiva al Giornale ha parlato il noto giornalista Franco Ordine che su Milan - Monza di ieri sera ha detto: “Sarebbe sicuramente piaciuto il calcio esibito ieri sera da Monza e Milan , specie nella prima frazione, a Silvio Berlusconi onorato con un prima e un dopo molto suggestivo in occasione della prima edizione del trofeo a lui dedicato”.

Ancora le sue parole

“Il Monza non è stato a guardare nè a subire la personalità oltre che il palleggio rifinito del rivale. A dimostrazione che il passato torneo, per Palladino e i suoi, non è stato un lampo solitario. Anzi si capisce che il gioco collaudato e l’intesa ritrovata possono portare il team a nuove conferme nei risultati. Il gol di Colpani ne è una conferma simbolica perché preceduta da un paio di stoccate (Matic e Pessina) frenate da Maignan”.