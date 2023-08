Milan, si complica la cessione di De Ketelaere: cosa sta accadendo

Il Milan finora è stato protagonista del calciomercato italiano, mettendo a segno tanti colpi in entrata, che hanno rivoluzionato la rosa a disposizione di Stefano Pioli . Ma oltre ai nuovi acquisti, la società sta pensando anche alle operazioni in uscita . Tra i giocatori in partenza c'è Charles De Ketelaere . Il belga era arrivato nella scorsa estate dal Bruges per 35 milioni di euro e doveva essere il grande colpo di mercato. In realtà poi la stagione del classe 2001 è stata molto deludente , tanto da finire ai margini del progetto tecnico .

La fumata bianca che era prevista per ieri infatti non è arrivata, perché ci sono ancora degli ostacoli. A Zingonia si è svolto l'incontro tra i dirigenti dell'Atalanta e l'entourage di De Ketelaere e sono emersi dei problemi nella chiusura della trattativa. Gli agenti del giocatore infatti hanno chiesto un ingaggio superiore a quello attuale (2,7 milioni) in caso di riscatto a fine stagione, oltre a commissioni alte. Per ora quindi la trattativa si è bloccata su queste richieste, ma non è saltata definitivamente. L'Atalanta spera che l'entourage faccia marcia indietro sulle cifre e che il giocatore ponga fine alla sua perplessità. Altrimenti l'affare potrebbe anche non andare in porto. Detto questo, massima attenzione. Botto a sorpresa! Gianluca Di Marzio sgancia la bomba: "Pare che…" <<<