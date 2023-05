Ordine ironizza: “Casini dovrebbe far pagare il biglietto per assistere a….”

In esclusiva sulle colonne de Il Giornale ha parlato Franco Ordine che in merito all'assemblea della Lega Serie A di ieri ha detto: “Dinanzi a questo spettacolo divertente per il quale il presidente Casini dovrebbe aprire al pubblico e chiedere il pagamento di un biglietto, solo il paziente Paolo Scaroni presidente del Milan è riuscito a trovare un aspetto positivo. Anche in modo tempestoso prendiamo decisioni per portare avanti la serie A”.