Ordine: “Milan? Servirà un altro rinforzo del club in difesa…”

In un editoriale sulle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha parlato del gennaio del Milan, che dopo il Cagliari in Coppa Italia avrà una “sequenza impegnativa in campionato”.

“Dopo l’appuntamento di stasera col Cagliari in Coppa Italia ci sarà una sequenza impegnativa in campionato (Empoli fuori, Roma in casa, Udinese in viaggio e Bologna a San Siro). Servirà un altro rinforzo del club in difesa per rendere meno vulnerabile quel reparto rimasto con Theo Hernandez e Kjaer per il ruolo di centrali con Calabria e Florenzi condannati agli straordinari. Qualche assenza di troppo si verifica anche a centrocampo dove Bennacer, rientrato finalmente a pieno regime dopo lunghissima assenza, è già partito per la coppa d’Africa.

L’Algeria è stata intransigente al contrario della Nigeria che ha concesso a Chukwueze un permesso di 36 ore per partecipare questa sera alla sfida col Cagliari prima di volare ad Abuja. Per tutti questi motivi, il ritorno del Milan in coppa Italia non può essere considerato un passaggio ininfluente. E, con le ridotte scorte a disposizione, Pioli è costretto a uno schieramento non molto diverso da quello di sabato scorso. In difesa Simic può dare il cambio allo stagionato Kjaer, a centrocampo può tornare stabilmente Adli mentre in attacco può essere la sera oltre che di Chukwueze anche di Jovic reduce da una promettente sequenza di gol in campionato. Tra tutti sarà ancora Leao l’osservato speciale: non c’è un ricambio per lui (Okafor pronto forse per Empoli) e allora, dopo lo strappo ricucito, servirebbe un gol per riconciliarsi definitivamente con San Siro”.

