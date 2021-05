Dalla Francia – Nessuna offerta del Milan per Thauvin

Ecco cosa riporta il giornale transalpino La Provence

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Milan domenica sera affronterà la Juventus all'Allianz Stadium. Una partita importantissima per classifica. Chi vincerà, infatti, potrebbe staccare un biglietto per la prossima Champions League. Uscire dallo stadio dei bianconeri con i tre punti permetterebbe al Milan di allungare sulla formazione di Pirlo e restare in scia dell'Atalanta (tutte e tre le formazioni sono seconde a 69 punti), e allungare sulle due inseguitrici come Napoli (67 punti) e Lazio (64 punti, con il match contro il Toro da recuperare).

Certo la qualificazione dovrà poi essere confermata dalle decisioni della Uefa sulla vicenda Super League. Non bisogna infatti dimenticare che nella giornata di ieri il portale ESPN ha lanciato la notizia sulla possibile esclusione di Milan, Juventus, Real Madrid e Barcellona per due anni da tutte le competizioni organizzate dal maggior organo calcistico europeo.

La qualificazione, o meno, alla prossima Champions League delineerà le prossime mosse di mercato del Milan. A cominciare dall'allenatore: Pioli ha dimostrato di essere un buon tecnico, ma se dovesse fallire la qualificazione alla Coppa Campioni, obiettivo stagionale dichiarato dalla dirigenza, potrebbe essere esonerato. Le alternative non mancano: Sarri, Fonseca e Spalletti i candidati.

Maldini, Massara e Gazidis devono decidere in fretta per poi improntare il mercato. In base al tecnico potrebbero cambiare gli obiettivi per rinforzare e puntellare la rosa. Il rischio è quello di perdere alcune occasioni di mercato. Soprattutto tra gli svincolati, come Thauvin destinato ai messicani del Tigres.

Thauvin al Milan? Nessuna offerta da via Aldo Rossi

è uno dei pallini del d.s. Massara fin dai tempi della Roma. Il Milan lo ha cercato nelle ultime sessioni di mercato senza però riuscire a piazzare la zampata vincente. In molti parlavano di una trattativa con il transalpino per giugno quando il classe si sarebbe svincolato dal Marsiglia. Secondo però quanto riportato dal giornale La Provence il Milan non avrebbe mai presentato un'offerta ufficiale per Thauvin. Le uniche arrivate sarebbero state quelle del Crystal Palace, rifiutata, e quella del Tigres.