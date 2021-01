Opta – Ecco i migliori del girone d’andata. Due i rossoneri presenti, ma quante assenze!

MILANO – Con il posticipo di ieri sera tra Parma-Sampdoria (0-2), si è concluso il girone d’andata della Serie A. Il Milan il titolo di campione d’inverno. Il noto sito di statistiche calcistiche Opta ha stilato la miglior formazione di queste prime 19 giornate. Ecco la Top XI schierata con il 4-3-3.

DIFESA – Il miglior portiere del girone d’andata è Marco Silvestri dell’Hellas Verona. Il numero scaligero è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione subendo, in totale, 18 gol in 19 presenze mantenendo, tra l’altro, 5 volte la porta inviolata. Numeri importanti per il classe ’91 (che in stagione ha parato anche un rigore a Ibrahimovic) che hanno permesso alla formazione di Juric di avere la miglior difesa, a parimerito con la Juve, del campionato. Non è un caso che molti club starebbero pensando a lui per i propri pali. I centrali difensivi, di questa TOP XI, sono quelli di Antonio Conte con De Vrij (una sola partita saltata per squalifica) e Skriniar (out solo per il Covid). I terzini sono Danilo della Juve (un gol e tre assist), e il rossonero Theo Hernandez (4 gol e 3 assist). Resta fuori il nerazzurro Achraf Hakimi che in 19 presenze ha segnato 6 gol e messo a referto anche 4 assist.

CENTROCAMPO – In mezzo campo spicca la presenza di un bianconero friulano: Rodrigo De Paul. L’argentino sta vivendo la sua miglior stagione in Italia: sempre titolare, nella formazione di Luca Gotti, segnando 4 gol e servendo 2 assist. Numeri che lo potrebbero portare lontano da Udine. Completano il reparto Brozovic e Franck Kessié. Esclusi Calhanoglu, McKennie, Milinkovic Savic e Luis Alberto.

ATTACCO – La sorpresa è sicuramente Luis Muriel. Il colombiano ha segnato 14 gol in appena 854 minuti di gioco. Numeri importanti per lui e anche per Gasperini che si gode l’ex Siviglia. Sull’altra fascia c’è naturalmente Cristiano Ronaldo. Il portoghese in 15 presenze ha messo a referto 15 reti. Al centro dell’attacco Romelu Lukaku con 12 gol e 3 assist in 18 presenze. Grande escluso Zlatan Ibrahimovic e Mkhitaryan. Ecco il post completo della formazione:

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<