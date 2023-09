Noah Okafor in campo con la sua Svizzera: ecco quando!

Il nuovo centravanti del Milan Noah Okafor scenderà in campo con la Svizzera in questi giorni. Ecco quando!

E' tempo di Nazionali. A Milanello i giocatori rimasti continuano ad allenarsi mentre ci sono molti rossoneri impegnati in giro per il mondo. Quest'ultimo è il caso anche di Noah Okafor, attaccante appena arrivato dalle parti di via Aldo Rossi nell'ultimo mercato estivo. Lo svizzero nei prossimi giorni giocherà due gare importanti con la sua Nazionale. Entrambi i match saranno valevoli per le qualificazione ad Euro 2024.