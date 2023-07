Okafor e il messaggio ai tifosi: “Ci vediamo presto, Forza Milan”

L'attaccante svizzero è stato ufficializzato ieri come nuovo giocatore del Milan: ecco il suo primo messaggio rivolto ai tifosi rossoneri

Il Milan è scatenato in questa estate di calciomercato . Nella serata di ieri il club ha ufficializzato l'arrivo di Noah Okafor dal Salisburgo . L'attaccante svizzero sarà il nuovo jolly offensivo di Pioli .

Il classe 2000, dopo aver sbrigato tutte le formalità, è in viaggio per raggiungere la squadra, che è impegnata nella tournée negli Stati Uniti. Nel frattempo Okafor ha rivolto un primo messaggio ai suoi nuovi tifosi, in un video pubblicato sui canali social ufficiali.