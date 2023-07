Calciomercato Milan / Furlani fa il terremoto: “Ecco chi vuole mandare via ora”

Il Milan - possiamo dirlo senza timore di smentita - è senza dubbio il re di questo calciomercato estivo. Il club rossonero è stato infatti protagonista assoluto fin qui con una cessione top (quella di Tonali al Newcastle) che ha poi spanato la strada a tantissimi colpi in entrata, messi a segno uno dopo l'altro. E non è ancora finita qua: il mercato è ancora lungo e promette altri sussulti.

Per quanto riguarda gli acquisti, sono previsti altri innesti da qui alla fine della sessione. Ma adesso il Milan ha anche estremo bisogno di piazzare parecchi giocatori e trovare una sistemazione agli esuberi che ancora sono in rosa. Pioli è convinto che ci sia bisogno di cedere chi non fa più parte del suo progetto tecnico. Per questo Furlani è pronto ad entrare in azione per ribaltare ancora una volta la rosa rossonera con tantissime cessioni, alcune anche eccellenti. La lunga lista è già pronta e al suo interno ci sono anche alcuni nomi pesanti e qualche sorpresa: ecco tutti i nomi a rischio cessione, uno dopo l'altro <<<