Milan, oggi l’ufficialità di Tare: il ds è carico e motivato

Nella giornata di oggi è attesa l'ufficialità di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan: il dirigente è già al lavoro per il club

Come scrive oggi il Corriere della Sera, chi sta vicino all'ex ds ella Lazio lo descrive come molto carico ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura in rossonero. Per Tare il lavoro non sarà sicuramente semplice, a partire dalla scelta dell'allenatore.