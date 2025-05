De Paola: “Con Tare credo che il Milan punterà tutto su Allegri”

"Conte adora l'ambiente Juve e vuole piantarci le tende. Non è una tappa mordi e fuggi, ma alla Ferguson. Vuole legarsi a questa Juve con un progetto a lunga scadenza. Ma bisogna vedere cosa succede nel rapporto con gli altri dirigenti. Non sono affatto sicuro che possa rimanere Giuntoli. Mi dicono di un Elkann abbastanza arrabbiato con Giuntoli e di una gestione controllata quasi per il futuro. E come attaccante sceglierei Osimhen. Milan-Tare fatta? Sono convinto che andranno sull'usato sicuro Allegri".