Calciomercato Milan – Tare batte il primo colpo: poco fa l’annuncio! / News

Igli Tare è pronto a mettere mano sul nuovo Milan: in attesa della scelta definitiva sul nuovo allenatore rossonero, attenzione a un grande obiettivo di calciomercato del direttore sportivo albanese.

Finalmente il Milan può mettersi alle spalle una stagione disastrosa e guardare al futuro, sperando che sia decisamente più luminoso del presente. A prendere le redini del nuovo progetto tecnico rossonero sarà il nuovo direttore sportivo Igli Tare , dal quale ovviamente passeranno le scelte sul prossimo allenatore del Milan e per quanto riguarda le strategie del calciomercato estivo.

Sappiamo che l'ex Lazio, al momento, è concentrato soprattutto sull'individuazione del nuovo allenatore del Milan, che sarà il prossimo passo fondamentale. Ma nel frattempo il dirigente albanese starebbe comunque battendo alcune piste di mercato decisamente importanti. E, in attesa del nuovo allenatore, il direttore sportivo rossonero sarebbe pronto a un primo importante affondo per un colpo di livello: ecco tutti i dettagli in merito <<<