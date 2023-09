Milan, oggi alle 14 ci sarà la presentazione di Luka Jovic

L'attaccante serbo è stato l'ultimo arrivo del calciomercato estivo del Milan. Oggi è in programma la sua conferenza stampa di presentazione

Dopo il pareggio contro il Newcastle , nella prima partita del girone di Champions League , il Milan è tornato subito al lavoro. Oggi è in programma una seduta di allenamento al mattino a Milanello, per continuare a preparare il match con il Verona.

A Milanello però non ci sarà solo l'allenamento. Come comunicato ieri dalla società, oggi alle ore 14 ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Luka Jovic . L'attaccante serbo era stato l'ultimo arrivo nella sessione estiva di mercato .

Il serbo nel frattempo ha già fatto il suo debutto, giocando 13 minuti nel finale del derby . I tifosi potranno seguire la conferenza in diretta su AC Milan Official App, Milan TV, e YouTube.

