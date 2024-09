Nuovo stadio Milan a San Donato: ecco le ultime in merito!

Facciamo il punto in merito alla possibilità che il Milan possa costruire il proprio nuovo stadio di proprietà a San Donato

Vediamo le ultime news per quanto riguarda la possibilità che il Milan costruisca il proprio nuovo stadio di proprietà a San Donato . Sono ormai mesi che se ne discute. I vertici rossoneri stanno spingendo per avere un nuovo stadio di proprietà entro il 2028.

Il Milan avrebbe comunicato al comune di San Donato che entro la metà di settembre darà il via alla posa della recinzione lungo il perimetro del comparto San Francesco dove il club rossonero vuole costruire il suo nuovo stadio. Nulla di definitivo comunque. Intanto prosegue l'iter dell'accordo di programma. Per il momento il progetto del restyling di San Siro è sempre in stand-by.