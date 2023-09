Nuovo stadio Milan, no al referendum per decidere sul nuovo impianto

Il Consiglio del comune di San Donato Milanese ha deciso di non realizzare nessun referendum per il nuovo stadio del Milan

A distanza di mesi si continua a parlare del futuro di San Siro e della creazione del nuovo stadio delMilan. Il club di via Aldo Rossi ha individuato in San Donato il luogo ideale nel quale costruire il nuovo impianto. Tuttavia nel frattempo il Consiglio Comune di San Donato Milanese ha detto no al referendum popolare sul nuovo stadio del Milan.

No al referendum — In seguito a questa decisione, è arrivato il commento del sindaco della città di San Donato, Francesco Squeri. Ha spiegato perché il Comune ha deciso di non realizzare un referendum: "Un programma di questa portata non può passare attraverso un semplice quesito 'stadio sì o stadio no': sarebbe troppo riduttivo. Ci sarebbe inoltre il rischio di un voto di pancia, e non di coscienza".

