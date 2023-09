Verso Cagliari-Milan, designato l’arbitro che dirigerà il match di Serie A

Mercoledì pomeriggio il Milan giocherà in casa del Cagliari. La Lega Serie A ha appena reso noto l’arbitro designato per il match

Il Milansi trova attualmente al secondo posto in classifica, con 12 punti e a meno tre dai rivali nerazzurri. Gli uomini di Pioli sono tornati a trionfare in campionato, dopo la pesante sconfitta rimediata nel derby e il pareggio ottenuto in Champions League. Mercoledì pomeriggio alle 18:30 il Milan si ritroverà sul campo del Cagliari per il primo turno infrasettimanale della stagione. Si tratta della sesta giornata di Serie A con i rossoneri che non vogliono sbagliare, ma vogliono continuare sulla strada intrapresa.

L’arbitro di Cagliari-Milan — La Lega Serie A ha appena reso noti con un comunicato ufficiale gli arbitri designati per questa giornata di campionato. Per quanto riguarda la sfida del Milan, sarà l’arbitro La Penna a dirigere il match insieme alla coppia Imperiale-Rossi C. Il quarto uomo sarà Colombo, mentre al VAR ci sarà Irrati con Paganessi suo assistente.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.