Nuove regole per le seconde squadre che militano in Lega Pro: ecco tutto!

Ci sono delle nuove regole per le seconde squadre che militeranno in Lega Pro. Infatti fino a questa stagione nel caso in cui la Juventus o l'Atalanta Under 23 fossero retrocesse in Serie D, non si sarebbero potute iscrivere a quel campionato ma avrebbero dovuto sperare che qualche squadra di Lega Pro fallisse per iscriversi nuovamente alla terza serie calcistica italiana.