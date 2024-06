Tuttosport' ha ricordato come ieri sia nato ufficialmente il Milan Futuro. I rossoneri dunque, dopo la Juventus (con la Next Gen) e l'Atalanta (con la Under 23), è un altro club in Italia a dotarsi di una seconda squadra. Il Milan Futuro è stato iscritto in Lega Pro dal Consiglio Federale andato in scena ieri. La seconda squadra rossonera, dunque, parteciperà al campionato di Serie C Now 2024-2025 al posto dell'Ancona.