Nuova idea per l’attacco: Hague del Bodo/Glimt

MILANO – Il Milan in attacco è molto corto. Per questo motivo, riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, si cercano nuovi innesti. L’ultimo nome che piace ai rossoneri è quello dell’attaccante Hauge, del Bodo/Glimt, avversario nei preliminari di Europa League. Il club norvegese per lasciarlo partire chiede tra i 2 e i 3 milioni di euro.