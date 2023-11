Nunziata elogia l’obiettivo del Milan: “Gnonto ragazzo eccezionale!”

Il Milan continua a monitorare vari profili, alla ricerca dei giusti rinforzi da acquistare sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Tra i nomi accostati al Milan vi è anche quello di Gnonto del Leeds United. Proprio sull’attaccante si è espresso il ct dell’Under 21 italiana, Carmine Nunziata , in conferenza stampa alla viglia del match contro il San Marino.

Su Gnonto

“Gnonto è un ragazzo eccezionale, che si è presentato benissimo ma non avevo dubbi su questo. Gli piace giocare a calcio e so che lo farà anche con noi. Calafiori? Ha avuto grande voglia di tornare a giocare dopo l’infortunio, è andato in Svizzera, è tornato in Italia e sta facendo molto bene. Difficilmente uno migliora non giocando, lui sta avendo una crescita importante”.