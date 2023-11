Bonaventura: “Milan? Se non son riuscito a esprimermi è anche colpa mia”

In esclusiva ai microfoni di Rai Sport ha parlato Jack Bonaventura che ha detto: "Quando si gode della fiducia di tutti è più facile. Anche al Milan però ho sempre giocato titolare, a parte quando ho avuto qualche problema fisico”.

“Milan? Anche lì sono stato bene, poi se non sono riuscito a esprimermi come sto facendo adesso è anche un po' colpa mia. Sono maturato un po' più tardi ma ora sto bene, sento la fiducia di tutti". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Rai Sport dove ha parlato Jack Bonaventura.