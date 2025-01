Ecco i numeri pre partita di Milan-Juventus di questa sera

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “- È il quarto incrocio tra Juventus e Milan in Supercoppa Italiana : i bianconeri hanno vinto il più recente (1-0 nel 2019), dopo che le prime due sfide erano terminate ai calci di rigore (un successo a testa). I rossoneri sono rimasti imbattuti in 10 delle ultime 12 sfide contro la Juve tra tutte le competizioni, dopo essere usciti sconfitti nelle precedenti nove”.

Ecco gli altri numeri pre match

"- Sono stati segnati appena quattro gol nelle ultime sei sfide tra Juventus e Milan considerando tutte le competizioni e, in particolare, le due più recenti sono terminate 0-0. Nella loro storia - dal 1929/30 - mai queste due formazioni hanno pareggiato a reti bianche più incontri di fila. - Tammy Abraham è andato a segno in ciascuna delle ultime due gare da titolare disputate contro la Juventus. Grazie a cinque gol e tre assist in stagione, l'attaccante inglese è il secondo giocatore del Milan per rapporto tra minuti giocati e partecipazioni a rete: una ogni 112 minuti, solo Christian Pulisic (una ogni 110) ha fatto meglio in rossonero nel 2024/25".